Lajmet e fundit
Bananja është ushqim i lehtë dhe i përshtatshëm, i njohur si një burim i shkëlqyer kaliumi.
Një banane mesatare përmban rreth 420 miligramë kalium, i cili mbulon 12 deri në 16% të kërkesës ditore.
Kaliumi është një mineral dhe elektrolit kyç për hidratimin, funksionin e qelizave dhe nervave, si dhe funksionin e muskujve dhe zemrës, por shumica e njerëzve nuk e konsumojnë mjaftueshëm. Lind pyetja nëse koha e ditës kur hani një banane ndikon në sasinë e kaliumit që do të përdorni prej saj, shkruan EatingWell.
Kur është koha më e mirë për të ngrënë një banane?
Sipas nutricionistëve, nuk ka kohë më të mirë ose më të keqe për të ngrënë një banane nëse qëllimi është të maksimizohet përthithja e kaliumit. Koha e marrjes, ndryshe nga disa lëndë ushqyese të tjera, nuk ndikon ndjeshëm në mënyrën se si trupi përthith kaliumin.
"Trupi ynë përthith kaliumin në mënyrë pasive, si një sfungjer," thotë Diane Han, MPH dhe nutricioniste. "Pasi të përthithë mjaftueshëm ose të arrijë një nivel optimal, përthithja e mëtejshme bëhet e kufizuar."
Me fjalë të tjera, trupi është shumë i mirë në vlerësimin e nevojave të veta, pavarësisht se kur hani ushqime të pasura me kalium. "Kur hani një banane, trupi juaj do të njohë se çfarë duhet të bëjë për të ruajtur ekuilibrin e tij ushqyes në atë moment. Kjo është arsyeja pse nuk do të përjetoni simptoma negative si presioni i ulët i gjakut, marramendja ose dhimbjet e muskujve", shpjegon nutricionistja Tracy Lockwood Beckerman, transmeton Klankosova.tv.
Çfarë ndikon në nivelet e kaliumit?
Kaliumi absorbohet në zorrën e hollë dhe përdoret kryesisht në mënyrë efikase nga trupi. Megjithatë, nivelet mund të ndikohen nga faktorë të caktuar, siç janë marrja e lartë e natriumit, ilaçe të caktuara, të vjellat, diarreja dhe gjendjet kronike që ndryshojnë mënyrën se si trupi e ruan ose e nxjerr këtë mineral.
Beckerman i krahason nivelet e kaliumit me një sharrë koçi. "Nëse hani ushqime që janë shumë të larta në kalium, sekretimi do të rritet për të mbajtur nivelet të qëndrueshme", thotë ajo. "Nëse marrja juaj është shumë e ulët, sekretimi do të jetë minimal për të ruajtur kaliumin në trup."
Veshkat janë përgjegjëse për pjesën më të madhe të këtij akti balancues. Nëse rezervat e kaliumit janë të ulëta, trupi do të mbajë sasinë e nevojshme pasi të hajë ushqime të pasura me kalium. Nëse nivelet tuaja janë të mjaftueshme, do ta kaloni tepricën përmes urinës. Lëndët e tjera ushqyese që hani me banane nuk ndikojnë ndjeshëm në thithjen e kaliumit.
“Kaliumi vepron si një elektrolit më vete, pavarësisht nëse e hani me proteina, yndyrë apo karbohidrate”, thotë Beckerman.
Përqendrohuni në dietën tuaj të përgjithshme
Në vend që të shqetësoheni se kur do të hani një banane, është më e dobishme të përqendroheni në zakonet tuaja të përgjithshme të të ngrënit. “Konsumimi i një shumëllojshmërie ushqimesh me bazë bimore mbështet një dietë të ekuilibruar që promovon shëndetin e zemrës dhe të përgjithshëm, ndërsa ndihmon gjithashtu në rregullimin e niveleve të shëndetshme të kaliumit në kombinim me lëndë ushqyese të tjera”, thotë Han.