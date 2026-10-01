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Një zbulim i jashtëzakonshëm po tërheq vëmendjen në Shqipëri: Qamile Marra 117 vjeçare mund të tejkalojë personin më të vjetër në botë të njohur zyrtarisht nëse konfirmohet zyrtarisht.
Sipas të dhënave të publikuara, Qamile Marra ka lindur më 19 gusht 1909. Britanikja Ethel Caterham, e cila aktualisht njihet si personi më i vjetër në botë që jeton, ka lindur më 21 gusht 1909. Nëse data e lindjes së shqiptares konfirmohet, ajo do të ishte dy ditë më e madhe, shkruan Neu Im Netz, transmeton klankosova.tv.
Veçanërisht interesante është edhe dieta e saj. Sipas raportimeve, ajo konsumon rregullisht lakra, fasule dhe bukë me gjethe preshi ose qepësh. Megjithatë, nuk mund të konfirmohet se këto ushqime kanë lidhje me jetëgjatësinë e saj të jashtëzakonshme.
Rekordi i mundshëm i moshës ende nuk është konfirmuar zyrtarisht. Për këtë, fillimisht duhet të shqyrtohen dokumentet përkatëse dhe të verifikohet në mënyrë të pavarur data e lindjes.
Nëse informacioni rezulton i saktë, Shqipëria mund të bëhet vendi ku jeton personi më i vjetër në botë i njohur zyrtarisht.
Lidhur me këtë ka raportuar edhe gazetari shqiptar Blendi Fevziu.