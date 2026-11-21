Lajmet e fundit
Nëse keni vështirësi të zgjoheni sapo bie alarmi në mëngjes, ndoshta po pyesni veten nëse po zgjoheni në kohën e gabuar. Ndërsa nuk ka një kohë universale "më të keqe" për t'u zgjuar, ekspertët thonë se kjo varet nga cikli juaj personal i gjumit dhe ritmi cirkadian. Gjëja më e vështirë për t'u zgjuar është kur nuk jeni në sinkron me orën tuaj të brendshme, shkruan Eating Well.
Ndikimi i orës suaj të brendshme
Kronotipi juaj, ose tendenca natyrore e trupit tuaj për të fjetur dhe për t'u zgjuar në një kohë të caktuar, është një faktor kyç. Njerëzit ndahen në tipa që zgjohen herët, që zgjohen herët dhe tipa neutralë. Ata që zgjohen herët e kanë të vështirë të zgjohen herët, ndërsa tipat e mëngjesit shpesh janë gati ta nisin ditën menjëherë.
"Kronotipi formëson ritmin tuaj cirkadian, orën tuaj të brendshme biologjike që rregullon një numër procesesh fiziologjike, duke përfshirë temperaturën e trupit, nivelet e hormoneve dhe presionin e gjakut, si dhe funksionimin kognitiv", thotë Cindi May, profesoreshë e psikologjisë dhe eksperte e gjumit. Ajo thekson se të gjithë kanë ritme cirkadiane, por koha e tyre ndryshon nga personi në person.
Vigjilenca zakonisht është në pikën e saj më të ulët rreth dy orë para kohës së zakonshme të zgjimit, e cila shpesh është midis orës 3 dhe 6 të mëngjesit, thotë psikologia Shelby Harris. "Zgjimi gjatë asaj kohe, si nga ndërrimet e hershme ose fluturimet gjatë natës, është veçanërisht i vështirë", thotë Harris, transmeton Klankosova.tv.
Problemi me zgjimin nga gjumi i thellë
Zgjimi nga gjumi i thellë me valë të ngadaltë mund të shkaktojë atë që njihet si inerci gjumi. Është një gjendje e përkohshme e përgjumjes që mund të zgjasë 30 minuta ose më shumë dhe mund të çojë në reagime më të ngadalta, kujtesë më të dobët afatshkurtër dhe probleme me të mësuarit dhe të menduarit, shpjegon Harris, shkruan Index.hr, transmeton Klankosova.tv.
Neuroshkencëtarja dhe ekspertja e gjumit Chelsie Rohrscheib thotë se zgjimi në kohën e gabuar mund të parandalohet duke fjetur shtatë deri në nëntë orë. Zgjimi para asaj kohe çon në privim nga gjumi dhe ndërprerja e gjumit të thellë shkakton inerci.
"Ora juaj e zgjimit duhet të jetë në përputhje me ritmin tuaj natyror cirkadian, duke ju lejuar të flini shtatë deri në nëntë orë", thotë Rohrscheib.
Çfarë duhet të kërkoni kur zgjoheni
Ekspertët bien dakord se qëndrueshmëria është çelësi. "Mbajtja e një ore të qëndrueshme zgjimi është po aq e rëndësishme sa të shkosh në shtrat në të njëjtën kohë. Kjo do të ndihmojë në parandalimin e problemeve që lidhen me cilësinë e dobët të gjumit, siç është mungesa e gjumit dhe pagjumësia", thotë Rohrscheib.
Harris rekomandon zgjedhjen e një ore zgjimi që mund ta ndiqni çdo ditë, përfshirë fundjavat, dhe caktimin e kohës së gjumit në përputhje me rrethanat. Është gjithashtu e rëndësishme të flini mjaftueshëm, sepse, siç thotë May, mungesa e gjumit e bën po aq të vështirë zgjimin sa edhe ndërprerjen e gjumit të thellë.
Harris rekomandon anashkalimin e butonit të shtyrjes sepse "ato pak minuta shtesë çojnë vetëm në gjumë të dobët dhe të fragmentuar". Në vend të kësaj, përpiquni të ekspozoheni pak ndaj dritës së ditës menjëherë pasi të zgjoheni, gjë që ndihmon në përcaktimin e orës biologjike për ditën. Nëse keni nevojë të ndryshoni orarin e zgjimit, Harris këshillon ta bëni këtë gradualisht, duke e çuar kohën përpara me 15 minuta në të njëjtën kohë.