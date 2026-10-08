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Edhe pse uji i ftohtë mund të japë një ndjesi freskie dhe të ndihmojë përkohësisht në uljen e ënjtjes dhe inflamacionit, dermatologët rekomandojnë që për pastrimin e përditshëm të përdoret uji i vakët.
Uji shumë i ftohtë nuk e largon në mënyrë aq efektive yndyrën, grimin dhe papastërtitë nga lëkura, ndërsa temperaturat shumë të ulëta mund të shkaktojnë tharje dhe irritim, veçanërisht te personat me lëkurë të ndjeshme, transmeton Klankosova.tv.
Në anën tjetër, uji i nxehtë mund të jetë edhe më irritues, pasi mund të dëmtojë barrierën natyrore të lëkurës, të shkaktojë tharje dhe të ndikojë në bllokimin e poreve.
Për një rutinë të shëndetshme, rekomandohet që fytyra të lahet dy herë në ditë me ujë të vakët dhe një pastrues të butë, të përshtatur me llojin e lëkurës.