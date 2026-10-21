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Përdorimi i teknologjisë së gjurmimit për fëmijët është bërë i zakonshëm, por studiuesit thonë se prindërit duhet të marrin në konsideratë disa konsiderata të rëndësishme përpara se të miratojnë mjete të tilla. Pajisjet dixhitale si telefonat inteligjentë, orët dhe AirTags u japin shumë prindërve një ndjenjë sigurie, veçanërisht pasi fëmijët e tyre bëhen më të pavarur dhe ecin vetë në shkollë.
Sipas portalit “Parents”, hulumtimet tregojnë se 86% e prindërve gjurmojnë vendndodhjen e fëmijëve të tyre dhe 71% e tyre e bëjnë këtë shpesh. Ndërsa shumë prindër e vlerësojnë këtë masë shtesë sigurie, disa fëmijë i shohin pajisjet e gjurmimit si një shkelje të privatësisë, e cila mund të jetë një temë e ndjeshme për të rinjtë që përpiqen për pavarësi.
Ekspertët shpjegojnë përfitimet dhe problemet e mundshme të besimit dhe ofrojnë këshilla për të folur me fëmijët rreth temës, transmeton Klankosova.tv.
Përfitimet dhe rreziqet e pajisjeve të gjurmimit
Dr. Rupa Robbins, një psikologe fëmijësh dhe themeluese e Tech Positive Parenting, vëren se shumë prindër përdorin pajisje gjurmimi dhe përvojat janë kryesisht pozitive. Prindërit janë më të qetë, ndërsa fëmijët kanë më shumë gjasa të lejohen të shkojnë diku vetëm. "Mund të jetë një zgjidhje fitimprurëse për të dyja palët", thotë ajo.
Dr. David Simonsen, një terapist familjar, pajtohet. Ai beson se pajisje të tilla mund të jenë të dobishme për të dyja palët. Ai kujtoi një rast nga praktika e tij ku një nënë, djali adoleshent i së cilës nuk u kthye në shtëpi në kohë, arriti ta gjente fëmijën e saj në shtëpinë e një shoqeje përpara se të fillonte paniku.
Jo të gjitha pajisjet janë po aq të besueshme
Dr. Robbins vëren se disa prindër po përdorin llojin e gabuar të pajisjes. Ajo shpjegon se AirTags janë të njohura, por ato janë të dizajnuara për të gjetur objekte statike si çelësat. "Përditësimet e vendndodhjes varen nga pajisjet Apple aty pranë, kështu që nuk është një përfaqësim i vërtetë në kohë reale i lëvizjes", shpjegon ajo.
Si rezultat, një prind mund të kontrollojë vendndodhjen në një ngjarje të madhe dhe të shohë se fëmija nuk është aty ku tregon pajisja, gjë që shkakton frustrim dhe frikë.
Ndjekja nuk zëvendëson edukimin për sigurinë
Edhe me pajisjen e duhur, Dr. Robbins thekson se prindërit nuk duhet të neglizhojnë edukimin e fëmijëve të tyre rreth sigurisë. Pajisjet nuk mund të zëvendësojnë bisedat rreth asaj se si të sillen me të huajt, pse nuk duhet të ndahen nga të rriturit e besuar dhe si të respektojnë rregullat familjare në lidhje me autonominë trupore.
Rreziku i thyerjes së besimit
Dr. Simonsen thotë se ka parë në praktikën e tij se shumica e fëmijëve janë të hapur ndaj idesë së gjurmimit nëse u jep atyre më shumë liri. Por Dr. Robbins ka parë probleme, veçanërisht kur një prind gjurmon një fëmijë pa dijeninë e tij.
Kur fëmijët zbulojnë një pajisje të fshehur ose kuptojnë se prindërit e tyre kanë aktivizuar cilësimet e vendndodhjes pa folur ata, ata mund të ndiejnë sikur nuk po u besohet.
Kjo ndjenjë mbikëqyrjeje e vazhdueshme mund ta dëmtojë seriozisht besimin.
Paraqitni pajisjen si një mundësi
Kur flisni me fëmijën tuaj për gjurmimin e vendndodhjes, është e rëndësishme ta paraqisni mjetin si një avantazh, por edhe të pranoni mendimet dhe shqetësimet e fëmijës. Dr. Robbins këshillon që pajisja e gjurmimit të përkufizohet si diçka që u lejon prindërve të bien dakord për më shumë liri, siç është të ecin vetëm në shkollë ose të takojnë miqtë në park, shkruan Index.hr, transmeton Klankosova.tv.
Jini të sinqertë për frikërat tuaja
Prindërit janë më të shqetësuar për sigurinë e fëmijës së tyre dhe mundësinë që ai të humbasë rrugën ose të futet në një situatë të sikletshme, jo për mungesën e besimit tek ata. Dr. Robbins këshillon prindërit të jenë të sinqertë për shqetësimet e tyre dhe të theksojnë se pajisja është aty për sigurinë e fëmijës së tyre, jo për monitorim.
Përfshijeni fëmijën tuaj në vendimmarrje
Dr. Robbins thotë se duhet t'i ftoni fëmijët të ndajnë mendimet e tyre dhe t'i pyesni se çfarë do të ishte e drejtë për ta. Shumë prindër bien dakord për gjurmimin e ndërsjellë, në mënyrë që fëmijët të mund të shohin vendndodhjen e të rriturve. "Shumë familje ndajnë vendndodhjet para dhe mbrapa, gjë që funksionon më pak si mbikëqyrje dhe më shumë si një sistem familjar", thotë ajo.
Është e mundur të arrihet një kompromis se kur gjurmohet një fëmijë, si p.sh. vetëm para dhe pas shkollës.
Caktoni një periudhë prove
Pasi të bien dakord për detajet, Dr. Robbins këshillon caktimin e një date për një rishikim. Familjet duhet të planifikojnë të flasin për atë që funksionon dhe çfarë jo pas një jave ose një muaji. Kjo e mban komunikimin të hapur dhe i jep fëmijës një ndjenjë autonomie.
Në fund të fundit, futja e pajisjeve të gjurmimit zakonisht ndodh para se fëmijët të jenë gati të jenë plotësisht të pavarur, por ata kanë nevojë për praktikë në marrjen e përgjegjësisë.