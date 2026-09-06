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Pas thirrjes së saj publike drejtuar shqiptarëve që më 12 shtator të marrin pjesë në marshin për çlirimtarët, këngëtarja Shkurte Fejza ka marrë reagime të ndryshme nga ndjekësit në Facebook.
Në mesin e komenteve, një qytetar i është drejtuar asaj duke i thënë se duket që do ta shohim të përfshirë në garën politike për deputete.
“Teta Shkurte, po më doket ke vendos me u rras në zgjedhjeve, si deputete”, ka shkruar komentuesi.
Ndaj këtij komenti ka reaguar vetë Fejza, e cila ia ka kthyer shkurt: “Jo, me tetën kurrë”./Klankosova.tv