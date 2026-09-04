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Deputetja e GP të LVV-së, Mimoza Kusari-Lila, thotë se beson se vazhdimi i seancës së konstituimit të Kuvendit do të jetë i suksesshëm.
Në emisionin "DPT Te Fidani" në Klan Kosova, ajo tha se opozita ka kontradiktë në veprime dhe deklarime politike.
Sipas saj, deklarimet se është bërë shkelje kushtetuese dhe thirrjet për vazhdimin e seancës konstituive janë kontradiktore.
"Po besoj që kemi me pas vazhdimësi të suksesshme të konstituimit, përkundrejt deklarimeve. Ka shumë kontradikta në deklarimet e kolegëve tanë nga opozita. Kontradikta është me faktin që ata deklarojnë ose i numërojnë ditët ku jemi në shkelje, kurse në anën tjetër e kërkojnë konstituimin ose thirrjen e seancës edhe çdo ditë kanë dalë edhe e kanë kërkuar për çdo mëngjes para zyrës", tha ajo.