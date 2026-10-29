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Ministrja e Drejtësisë, Donika Gërvalla, nuk i është përgjigjur pyetjes së gazetares së Klan Kosovës, Qëndresa Bellagoshi, nëse do të japë dorëheqje nga posti pas rastit të Arlinda Zekajt.
Pas përfundimit të seancës së Kuvendit të Kosovës, në hollin e këtij institucioni, Gërvalla deklaroi se në orën 18:00 do të publikojë një raport lidhur me rastin që ka tronditur vendin. Megjithatë, ajo nuk dha përgjigje nëse do të largohet nga posti i ministres së Drejtësisë.
Ndërkohë, në sheshet e Prishtinës dhe në disa qytete të tjera të Kosovës po mbahen protesta pas vrasjes së Arlinda Zekajt. Protestuesit po kërkojnë dorëheqjen e ministres Gërvalla./Klankosova.tv