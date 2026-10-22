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Ligji i ndryshuar për Specialen mund të kthehet në Kuvend nga Presidentja e vendit, Justina Shiroka Pula.
Për këtë çështje, nga GP i LDK-së kanë thënë se nuk e dinë se çka përmban ligji i ri, dhe kanë shtuar se beteja e radhës për ish-krerët e UÇK-së është Apeli.
Deputeti i AAK-së, Ramush Haradinaj, ka thënë se mundësia e kthimit të këtij ligji në Kuvend nga Presidentja “përbën një skenar dhe ofendim edhe për ata që e kanë votuar, ose për këdo që bën pjesë në këtë skenar, është keq për ta”.
Nga PDK-ja, sipas gazetares së Klan Kosova, Qëndresa Tërshani, tha se ende nuk janë deklaruar për mundësinë e kthimit të ligjit në Kuvend.
Megjithatë, ajo tha se deklarimet e deputetëve të PDK-së, gjatë seancës së sotme, i kanë pasur në lidhje me ish-krerët e UÇK-së në Hagë.
Derisa në seancën e sotme, u fol edhe për gjendjen në sistemin shëndetësor, pastaj për çështje të sigurisë, e për gjendjen ekonomike të qytetarëve.
Ndiqeni deklarimin e gazetares Tërshani: