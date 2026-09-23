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Ushtruesja e detyrës së presidentes, Albulena Haxhiu, ka ftuar për një takim gjatë kësaj jave me familjarët e ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi.
Gazeta Nacionale ka mësuar se familjarët e Hashim Thaçit dhe Kadri Veseli nuk do t’i përgjigjen pozitivisht kësaj ftese.
Burimet e gazetës kanë bërë me dije se këto familje nuk do të shkojnë në Presidencë për takim.
Ndërkohë, i pari që ka reaguar rreth kësaj çështje ka qenë djali i Jakup Krasniqit, Altin Krasniqi.
Ndërkohë, edhe djali i Jakup Krasniqit, Altin Krasniqi, ka lenë të kuptohet se nuk do t`i përgjigjet pozitivisht ftesës së Haxhiut.