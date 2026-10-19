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Një grua 99-vjeçare ka hyrë në histori duke u bërë personi më i moshuar në botë që realizon një fluturim e lidhur mbi krahun e një avioni të vogël.
Helga Duffy, e cila së shpejti mbush 100 vjeç, e përjetoi këtë aventurë të veçantë në aeroportin RFC Rendcomb, në Cirencester të Gloucestershire, në Angli.
Ideja për ta provuar këtë sfidë i lindi pasi pa në lajme rekordin e mëparshëm, të vendosur nga 97-vjeçarja Betty Bromage. E nxitur edhe nga stafi i shtëpisë së kujdesit në Devizes, Wiltshire, Helga vendosi të mos e linte këtë mundësi t’i ikte, shkruan Mirror, transmeton Klankosova.tv.
Ajo e theu rekordin vetëm tre muaj pasi ishte vendosur rekordi i mëparshëm. Në përfundim të aventurës, përfaqësuesit e Guinness World Records i dorëzuan një certifikatë në aeroport.
Përveç rekordit, Helga arriti të mbledhë më shumë se 1,600 paund për organizatën bamirëse Wiltshire and Bath Air Ambulance, e cila ofron shërbime të emergjencës mjekësore ajrore.
Ajo tha se përvoja nuk ishte aspak e frikshme, por një ndjesi krejtësisht e ndryshme nga çdo gjë që kishte provuar më parë.
“ Mendova se kjo ishte mundësia ime e fundit për të bërë diçka ndryshe. Njëra nga përgjegjëset e turnit të natës ma sugjeroi këtë aventurë. Nuk e kisha idenë se për çfarë bëhej fjalë”, rrëfeu Helga.
Përpjekja e saj e parë ishte anuluar disa javë më parë për shkak të problemeve teknike me avionin, por kjo nuk e ndali nga realizimi i ëndrrës.
“Ndjesia ishte krejtësisht ndryshe nga çdo gjë që kisha përjetuar më parë. I thashë vetes: ‘Hajde, vazhdo tani!’”, tregoi ajo.
Në prag të 100-vjetorit të lindjes, Helga dëshmoi se mosha nuk është domosdoshmërisht pengesë për të provuar përvoja të reja dhe për të sfiduar kufijtë personalë.