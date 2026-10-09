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Kompania Rajonale e Ujësjellësit, “Hidroregjioni Jugor” ka evidentuar nëntë lidhje të paautorizuara të ujit gjatë kësaj jave në zonat e shërbimit të kompanisë.
Sipas njoftimit të kompanisë, katër lidhje janë evidentuar në Prizren, katër në Suharekë dhe një në Malishevë.
“KRU “Hidroregjioni Jugor” Sh.A. u bën thirrje të gjithë konsumatorëve që të mos kryejnë lidhje të paautorizuara në rrjetin e ujësjellësit, pasi ato janë të kundërligjshme dhe dëmtojnë funksionimin e rregullt të sistemit të furnizimit me ujë”, thuhet në njoftim./Klankosova.tv