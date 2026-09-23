Lajmet e fundit
E mërkura e 16 shtatorit goditi rëndë popullin shqiptar.
18 vjet pas shpalljes së Pavarësisë së Kosovës, katër krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës u dënuan me 81 vjet burgim në Hagë.
Gjykata Speciale i shpalli fajtorë dhe i gjykoi me nga 25 vjet burgim për Hashim Thaçin e Jakup Krasniqin, 18 vjet ndaj Kadri Veselit dhe 13 për Rexhep Selimin.
Verdikti çoi në këmbë shqiptarët.
Protestat në Prishtinë e vende të tjera në Kosovë nisën menjëherë pas shpalljes së aktgjykimit.
Populli u bë bashkë kudo nëpër botë.
Edhe në kryeqytetin e drejtësisë botërore, në Hagë. Por aty, vetëm drejtësi u tha se nuk u vendos, raporton Klankosova.tv
Ndërsa bëhen një javë nga vendimi i shkallës së parë, sheshi ‘Skëndebeu’ u mbush për çdo natë.
I madh e i vogël protestuan kundër dënimit të katërshes së UÇK-së, me shpresën se Apeli do ta korrigjojë padrejtësinë.
Protestat është paralajmëruar do të vazhdojnë, në Kosovë, e qytete të ndryshme të Evropës, raporton Klankosova.tv
Thirrjet për drejtësi dhe liri vijojnë të dëgjohen në sheshet ku po mblidhen shqiptarët. /Klankosova.tv