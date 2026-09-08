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Mëngjes apo mbrëmje, aty koha duket sikur ecën më ngadalë. Bukuria dhe qetësia di të prishen vetëm nga kambanat e deleve.
Janë ato momente kur ndjehesh i vogël përballë natyrës që Zoti na e ka falur. Aty e kupton se sa shumë kemi, e sa pak na duhet për ta shijuar. Mirë se vini në stanet e familjes Shantiri, familje që tash e 100 vjet e njeh këtë jetë, mu aty, mes kodrave, livadheve dhe kopesë së tyre.
Një traditë që pak shkruhet në libra, por është bartur brez pas brezi.
‘Këtu i kemi nja 800 dele, më 30 maj kemi ardhë’, Niti Shantiri, stani i familjes Shantiri mbi Restelicë. Niti që nga mosha 8-vjeçare kujdeset për kopenë e familjes së tij për muaj të tërë. ‘Stanin s’e kemi ndërmend me e lëshu’, shprehet ai.
Në shkollë u paragjykua, por ndjehet krenar me atë që bën. ‘N’shkollë ma bojshin, era bagël, era dhenë po të vjen, arsimtarja ma boni dil jashtë se era po të vjen’, shprehet Niti Shantiri.
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