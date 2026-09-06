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Një fëmijë 7-vjeçar është lënduar në një aksident trafiku në rrugën “Sali Çeku” në Ferizaj.
Lajmin e ka konfirmuar për Klankosova.tv zëdhënësit të Policisë së Kosovës për rajonin e Ferizajt, Kanun Veseli, në aksident janë përfshirë një automjet dhe një këmbësor.
Fëmija ka marrë tretman mjekësor dhe më pas është liruar.
Ndërkohë, drejtuesi i automjetit nuk është ndalur pas aksidentit, por është larguar nga vendi i ngjarjes.
Më datën 06.09.2026, rreth orës 19:27, në rrugën “Sali Çeku” në Ferizaj, ka ndodhur një aksident trafiku, ku të përfshirë kanë qenë një automjet dhe një këmbësor. Si pasojë e aksidentit, lëndime trupore ka pësuar një fëmijë, i moshës 7-vjeç, i gjinisë mashkullore. I njëjti ka pranuar tretman mjekësor dhe më pas është liruar. Ndërkohë, drejtuesi i automjetit të përfshirë në aksident nuk është ndalur në vendin e ngjarjes dhe është larguar nga aty”, ka thënë Veseli.
Njësitet policore kanë ndërmarrë veprimet e nevojshme për identifikimin dhe gjetjen e automjetit dhe drejtuesit të tij, ndërsa rasti është duke u hetuar nga njësitet kompetente.