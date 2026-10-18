Lajmet e fundit
65 persona kanë mbetur të lënduar gjatë protestës së zhvilluar më 17 tetor 2026 në Tiranë.
Sipas të dhënave të raportuara nga abcnewsal, mes të lënduarve janë 37 efektivë të Policisë, 24 protestues dhe 4 kalimtarë, mes të cilëve edhe një i mitur.
Aktualisht, 12 persona vijojnë të jenë të shtruar në Spitalin Universitar të Traumës (SUT), ndërsa nuk ka të dhëna të mëtejshme për gjendjen e tyre shëndetësore, transmeton Klankosova.tv
272 të lënduar në pesë ditë protestash
Bilanci i përgjithshëm i pesë ditëve të protestave në kryeqytetin shqiptar shkon në 272 persona të lënduar. Sipas shifrave të raportuara, 169 prej tyre janë punonjës të Policisë, 82 janë protestues dhe 21 janë kalimtarë.
Të dhënat pasqyrojnë përmasat e pasojave të protestave në Tiranë, ku të lënduarit përfshijnë si pjesëmarrësit në tubime, ashtu edhe punonjësit e rendit dhe qytetarë që ndodheshin në zonat ku u zhvilluan protestat.
Bilanci i plotë i të lënduarve dhe gjendja shëndetësore e personave që vijojnë të marrin trajtim mjekësor mbeten në fokus të raportimeve pas ngjarjeve të 17 tetorit.