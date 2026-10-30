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Aktivisti Armend Ahmeti, ishte i ftuar në emisionin 'Ora 7 ' në Klan Kosova, ku ka folur për problemin e tij shëndetësor, për të cilin tha se iu desh të pres 6 vjet dhe ende nuk e ka përfunduar operacionin.
Ai tregoi se bëhet fjalë për një ndërhyrje në Kirurgjinë Maksofaciale, ndërsa shpejgoi neglizhencën në rast.
“I gjithë problemi ka ardhë si neglizhim i disa tenderimeve të cilat vazhdojnë të jenë ende mungesë nga ministria e Shëndetësisë për arsye të mos furnizimit me produkte apo materiale esenciale…” – theksoi Ahmeti.