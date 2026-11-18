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Një diskutim mes Akilit dhe Valdetit është zhvilluar brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova 5, ku në fokus ishte rezultati i preferencave të publikut.
Akili e ka pyetur Valdetin se si është e mundur që, pavarësisht se ka rreth 500 mijë ndjekës në rrjetet sociale, ka dalë i papreferuar.
“500 mijë followers, si dole i papreferuar? Je tu bo diçka gabim. Gjyko veten, a të vjen turp?”, i tha Akili.
Nga ana tjetër, Valdeti iu përgjigj duke lënë të kuptohet se publiku mund të ketë pasur pritshmëri më të mëdha ndaj tij.
“Pyeti ata jashtë, kanë pritë ndoshta më shumë prej meje”, u kundërpërgjigj Valdeti.
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