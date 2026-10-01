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Një e dënuar me vdekje në Tenesi, e cila pritej të bëhej gruaja e parë e ekzekutuar nga shteti në më shumë se 200 vjet, ka mbijetuar pasi iu administruan dy injeksione vdekjeprurëse, sipas avokatëve të saj.
Christa Pike, 50 vjeçe, e dënuar për vrasjen e një shoqeje të shkollës rreth tre dekada më parë, ishte planifikuar të ekzekutohej në Nashville të mërkurën, raporton SkyNews, transmeton Klankosova.tv.
Ekzekutimi ishte shtyrë fillimisht vetëm rreth një orë para orarit të caktuar, por Gjykata Supreme e SHBA-së rrëzoi më pas vendimin për pezullimin dhe i hapi rrugë procedurës.
Autoritetet e shtetit vijuan me ekzekutimin. Megjithatë, avokatët e Pike paraqitën një kërkesë urgjente për ndalimin e procedurës, duke pretenduar se ajo ishte ende gjallë edhe pasi iu administruan dy doza të substancave të përdorura për injeksionin vdekjeprurës.
Sipas avokatëve, Pike nuk kishte humbur ndjenjat dhe kishte ende rrahje zemre. Ata pretenduan gjithashtu se ajo ishte duke gërhitur në mënyrë të dëgjueshme pas administrimit të injeksioneve.