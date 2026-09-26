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Vrapimi tashmë është bërë pjesë e rutinës së përditshme të Dren Krasniqit, i cili vendosi ta sfidojë veten duke nisur të merret me vrapim në natyrë.
Në një intervistë në emisionin “Weekend” në Klan Kosova, Krasniqi tregoi se prej 7-8 vitesh merret me fitnes, ndërsa vitin e kaluar vendosi të provojë edhe vrapimin.
“Sportin e kam dashur gjithmonë. Me fitnes ushtroj qe 7-8 vjet. Por vitin e kaluar më tha një shok pse nuk e provon edhe me vrap? Kur po e kryejshe, po të mbetej një energji e mirë, dhe thashë se po e provoj”, ka treguar Krasniqi.
Ai e nisi këtë sfidë me vetëm 5 kilometra, por me kalimin e kohës distancat u rritën.
Së fundmi, Dren Krasniqi arriti të përfundojë plot 42 kilometra në Maratonën e Prishtinës.
Synimi i tij i radhës është të arrijë të vrapojë 100 kilometra./Klankosova.tv