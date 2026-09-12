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Real Madridi është rikthyer te fitorja pas humbjes befasuese ndaj Betisit, duke mposhtur Rayo Vallecanon me rezultat 4-1.
“Los Blancos” zhvilluan një paraqitje të mirë, ndërsa Kylian Mbappe zhbllokoi sfidën në minutën e 14-të nga pika e bardhë, transmeton Klankosova.tv.
Vetëm tri minuta më vonë, francezi asistoi për Alvaro Carreras, i cili dyfishoi epërsinë e madrilenëve.
Jude Bellingham shënoi për 3-0 në minutën e 35-të, pas asistimit të Vinicius Juniort.
Rayo Vallecano reagoi në pjesën e dytë, duke ngushtuar rezultatin përmes Sergio Camellos në minutën e 51-të.
Megjithatë, Real Madridi nuk lejoi befasi dhe Mbappe vulosi fitoren me golin e tij të dytë në minutën e 90+1, pas asistimit të Arda Guler.
Me këtë fitore, Reali shkon në kuotën e 12 pikëve, aq sa Barcelona, por katalanasit kanë një ndeshje më pak, kurse Rayo Vallecano mbetet me katër pikë.