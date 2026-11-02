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Qeveria e Kosovës ka miratuar buxhetin prej 4.27 miliardë euro për vitin 2027.
Përmes një njoftimi, ekzekutivi ka bërë të ditur se buxheti i vitit të ardhshëm është 300 milionë euro më shumë se buxheti bazë i këtij viti.
Ministri i Financave, Hekuran Murati, gjatë prezantimit të projektbuxhetit, ka thënë se ai mbështetet në rritjen ekonomike, zgjerimin e tregut të punës dhe qëndrueshmërinë e financave publike.
Murati ka bërë të ditur se gjatë vitit 2027, bruto produkti vendor i Kosovës pritet të arrijë në 30.4 miliardë euro, ndërsa të hyrat buxhetore për herë të parë do të kalojnë shifrën prej 4 miliardë eurosh.
“Një buxhet pra që po e sjell para jush me optimizëm, por me besim, sepse ai mbështetet mbi një ekonomi që rritet, mbi një treg pune që po zgjerohet dhe mbi financa publike të shëndosha. Kosova sot ka një ekonomi me rritje të qëndrueshme. Në vitin 2027 bruto produkti vendor pritet të arrijë në 30.4 miliardë euro. Të hyrat buxhetore për herë të parë do të kalojnë 4 miliardë euro, ndërkaq borxhi publik mbetet tek rreth 16% e bruto produktit vendor, që është ndër nivelet më të ulëta në rajon. Kjo do të thotë më shumë vende pune, paga më të larta dhe shërbime më të mira për qytetarët tanë”, ka deklaruar Murati.
Ministri ka treguar se përgatitja e buxhetit ka nisur në muajin maj të këtij viti, duke theksuar se Ministria e Financave ka zhvilluar konsultime me organizatat buxhetore për përfshirjen e prioriteteve dhe nevojave të institucioneve publike.