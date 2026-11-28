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Manchester United ka pësuar një humbje të rëndë në shtëpi, duke u mposhtur 4-0 nga Brentfordi në “Old Trafford”, në ndeshjen e vlefshme për xhiron e 12-të të Premier Ligës.
Heroi i skuadrës mysafire ishte Callum Wilson, i cili realizoi dy gola në pjesën e parë, në minutat 19 dhe 32, duke i dhënë Brentfordit epërsi të dyfishtë para pushimit.
Në pjesën e dytë, Kristoffer Ajer shënoi për 3-0 në minutën e 82-të, ndërsa Kevin Schade vulosi rezultatin përfundimtar 4-0 në minutën e 90+1.
Humbja e bën edhe më të vështirë situatën e Manchester Unitedit, i cili para kësaj ndeshjeje renditej në pozitën e 19-të, me vetëm tetë pikë nga 11 ndeshje.
Kjo ishte ndeshja e parë në shtëpi për trajnerin Mauricio Pochettino, i cili ende është në kërkim të fitores së parë në drejtimin e skuadrës angleze.
Me këtë fitore, Brentfordi vazhdon të konfirmojë formën e mirë, duke u renditur në pozitën e 5-të me 20 pikë. /Klankosova.tv