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Policia e Kosovës ka shqiptuar 375 tiketa ndaj drejtuesve të motoçikletave në rajonin e Pejës, gjatë periudhës 1 deri më 23 gusht 2026.
Sipas Drejtorisë Rajonale të Policisë në Pejë, aksioni është zhvilluar nga Njësia e Trafikut Rajonal, stacionet policore dhe Njësia për Reagim të Shpejtë, në kuadër të planeve operative për parandalimin e aksidenteve dhe rritjen e sigurisë në komunikacion.
Tiketa janë shqiptuar për kundërvajtje të ndryshme, përfshirë drejtimin e motoçikletës pa patentë-shofer, pa regjistrim dhe pa helmetë, transmeton Klankosova.tv.
Nga Policia e Pejës kanë bërë të ditur se aktivitetet në terren do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim, me fokus në parandalimin e aksidenteve dhe respektimin e rregullave të trafikut.
Policia ka paralajmëruar se do të ketë zero tolerancë ndaj kundërvajtësve në komunikacion dhe u ka bërë thirrje drejtuesve të motoçikletave që të respektojnë rregullat dhe masat e sigurisë.