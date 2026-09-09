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Një 32-vjeçar nga Kosova është arrestuar nga Policia Federale gjermane në pikën kufitare “Furth im Wald”, pasi ndaj tij ishte në fuqi një urdhërarresti.
Ngjarja ka ndodhur gjatë natës mes 6 dhe 7 shtatorit 2026, rreth orës 00:30, kur zyrtarët policorë e ndaluan 32-vjeçarin gjatë kontrollit të një automjeti.
Gjatë verifikimit të të dhënave personale, policia konstatoi se kosovari kërkohej për shkak të një dënimi për mashtrim, të shqiptuar nga Gjykata e Landshutit.
Ndaj tij ishte lëshuar urdhër arresti për shkak të një gjobe të papaguar. Pas njoftimit për urdhrin, 32-vjeçari arriti të paguante shumën prej 639.50 eurosh.
Me pagesën e gjobës, ai shmangu vuajtjen e dënimit me burg, raporton Albinfo.ch.
Pas përfundimit të procedurave policore, 32-vjeçari u lirua dhe iu lejua të vazhdonte udhëtimin.