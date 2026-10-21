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Janë bërë 31 vjet nga rrëmbimi dhe zhdukja e biznesmenit shqiptar Remzi Hoxha në Tiranë, por familja e tij ende nuk e di se ku ndodhen eshtrat e tij.
Në përvjetorin e zhdukjes së tij, vëllai i Remzi Hoxhës, Nebi Hoxha, ka kërkuar përgjegjësi nga Sali Berisha, duke i bërë thirrje që të tregojë të vërtetën për fatin e vëllait të tij.
Përmes një postimi në Facebook, Nebi Hoxha ka shprehur dhimbjen e familjes, e cila për më shumë se tri dekada vazhdon të kërkojë përgjigje për zhdukjen e Remzi Hoxhës dhe vendndodhjen e varrit të tij.
“31 vjet pa varr e pa nishan! Sali Berisha, me një këmbë në varr e kokën ende mbi dhe, fol: ku është vëllai im? Ku e ka varrin, nëse ka një varr diku? Mos e merr të vërtetën me vete! Familja jonë ka të drejtë të dijë ku t’i vendosë një lule!”, ka shkruar ai.
Remzi Hoxha u rrëmbye më 21 tetor 1995, në vendin e tij të punës në Tiranë.
Që nga ajo ditë, fati i tij mbetet i pazbardhur, ndërsa trupi nuk është gjetur.
Familja e tij vazhdon të kërkojë zbardhjen e rastit dhe të drejtën për të ditur se çfarë ka ndodhur me të afërmin e tyre.