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Një triatletist 31-vjeçar i shpëtoi për pak një sulmi të frikshëm nga një aligator, i cili e kapi në krah gjatë kohës që po notonte në lumin Savannah, në Karolinën e Jugut.
Ngjarja ndodhi rreth orës 10:35 të mëngjesit, më 23 gusht, teksa Jonathan Bruney po stërvitej për një garë Ironman pranë 324 East Shoreline Drive.
Aligatori e kafshoi në bicepsin e djathtë dhe e tërhoqi nën ujë. Në përpjekje për të shpëtuar, Bruney reagoi menjëherë duke i futur gishtin e madh të dorës së majtë në syrin e aligatorit. Sulmi u ndërpre dhe kafsha e lëshoi.
“Gjithçka ndodhi papritur. Goditja ishte shumë e fortë në anën time të djathtë”, tregoi Bruney për WRDW. Në fillim, ai mendoi se ishte përplasur me një trung në ujë, por pak çaste më vonë ndjeu një dhimbje të ftohtë që i përshkoi krahun.
Bruney tha se e dinte se duhej të synonte sytë e aligatorit.
“Vendosa dorën mbi feçkën e tij dhe e shtyva gishtin e madh në sy. Atëherë më lëshoi”.
Pasi shpëtoi, shqetësimi i tij i parë ishte të largohej sa më shpejt nga kafsha, pasi kishte frikë se aligatori mund të bënte një rrotullim të fuqishëm në ujë, duke i shkaktuar dëmtime edhe më të rënda, shkruan Metro, transmeton Klankosova.tv.
Disa persona që ndodheshin pranë vendit të ngjarjes nxituan për ta ndihmuar. Ata i vendosën një garrotë improvizuese në krah për të kontrolluar gjakderdhjen, derisa mbërritën shërbimet e emergjencës.
Bruney kishte një plagë rreth 10–13 centimetra të gjatë në krah. Megjithatë, pavarësisht incidentit, ai nuk pranoi të transportohej me ambulancë.
“Mund të kishte përfunduar shumë më keq. Mesa duket, fitova lotarinë e aligatorëve”, tha ai.
Mjekët i kanë këshilluar të qëndrojë larg ujit për rreth tre deri në katër javë, ndërsa plaga shërohet. Pavarësisht sulmit, Bruney nuk ka hequr dorë nga planet e tij për të marrë pjesë në Ironman Augusta më 27 shtator, garë për të cilën po stërvitej kur ndodhi sulmi.