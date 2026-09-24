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Sot janë bërë 3 vjet prej sulmit terrorist në Banjskë.
Më 24 shtator ra heroikisht rreshteri policor Afrim Bunjaku.
Gazetari i Klan Kosovës Vullnet Krasniqi, e ka përgatitur një dokumentar të titulluar "Paramilitarët e (de)maskuar".
Përmbajtja e dokumentarit
Një formacion terroristësh, i mbështetur nga Beogradi, mësyu herët në mëngjesin e 24 shtatorit të 2023-ës, aneksimin e veriut të Kosovës.
Të mbështetur nga pushtetit i presidentit të Serbisë, Aleksandar Vuçiq ata u barrikaduan në Banjskë të Zveçanit.
Terroristëve po u printe kumbara i Zvonko Veselinoviq dhe koka e krimit në veri të Kosovës, Milan Radoiçiq.
Por, si arriti ai ta mbledh një grup kaq të madh njerëzit për të sulmuar policinë në Basnjkë?
Ku i gjeti dhe cilët ishin paramilitarët e tij?
Kush nga ta vinte nga veriu i Kosovës, e kush nga Serbia?
A ishin Mami dhe Gani kriminelë e terroristët më të këqinj të këtij grupi?
Sa prej tyre që i shpëtuan Banjskës po e mbrojnë Vuçiqin nga studentët protestues nëpër Serbi?
Për herë të parë, MAT zbulon me fotografi, video dhe prova ekskluzive fytyrat e vërteta të agresorëve të 24 shtatorit, sulmi të suportuar nga Beogradi, ku u vra heroikisht rreshteri Afrim Bunjaku, duke mbrojtur flamurin dhe shtetin e Kosovës.
“PARAMILITARËT E (DE)MASKUAR”
Një dokumentar që zbulon të vërtetën e sulmit në Banjskë, demaskon terroristët e Vuçiqit dhe nderon trimërinë e policëve kosovarë.