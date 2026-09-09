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Reperi i njohur shqiptar, 2Ton, ka paralajmëruar se së shpejti do të sjellë një projekt të ri muzikor.
Këtë e ka bërë të ditur përmes një postimi në Instagram, ku ka ndarë me ndjekësit e tij lajmin për këngën e re.
Megjithatë, artisti nuk ka zbuluar ende titullin e këngës apo datën e publikimit.
2Ton ka bërë të ditur vetëm se është duke punuar në projektin e ri, duke lënë fansat në pritje të detajeve të tjera.
Mbetet të shihet se kur do të publikohet kënga dhe çfarë do të sjellë këtë herë reperi./Klankosova.tv