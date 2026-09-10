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Policia e Kosovës ka nisur hetimet lidhur me një rast të vdekjes së dyshimtë në Leposaviq, ndërsa një mjek është intervistuar si i dyshuar për veprën penale “Moslajmërim i veprës penale”.
Rasti është raportuar më 9 shtator, rreth orës 10:50, pasi Policia përmes rrugëve operative ka pranuar informacion për një person të gjetur pa shenja jete në rrugën “Dositej Obradoviq” në Leposaviq, transmeton Klankosova.tv.
Njësitë policore kanë dalë në vendin e ngjarjes, ku kanë kontaktuar me familjarët e viktimës, një grua e lindur në vitin 1997. Sipas deklarimeve të familjarëve, viktima ishte gjetur pa shenja jete rreth orës 07:00.
Në vendngjarje kishte dalë edhe mjeku kujdestar, i cili kishte konstatuar vdekjen, mirëpo Policia është njoftuar për rastin vetëm më vonë.
Gjatë hetimeve, hetuesit rajonalë kanë marrë informacione se viktima kishte pasur probleme psikike dhe kishte përdorur medikamente kundër depresionit.
Për të sqaruar rrethanat e rastit dhe detyrimin për njoftimin e Policisë, është intervistuar si i dyshuar mjeku kujdestar i Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare në Leposaviq, nën dyshimin për veprën penale “Moslajmërim i veprës penale”.
I dyshuari është intervistuar në prani të avokatit mbrojtës dhe, me urdhër të prokurorit të shtetit, është liruar në procedurë të rregullt.
Ndërkohë, me urdhër të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion, me qëllim të përcaktimit të shkakut dhe rrethanave të vdekjes.