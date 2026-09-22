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Kryeministri Albin Kurti, ka përkujtuar katër dëshmorët Fehmi Lladrovcin, Xhevë Krasniqi Lladrovcin, Fatime Hetemin dhe Shefqet Zekën, në 28-vjetorin e rënies së tyre.
Përmes një postimi në Facebook, Kurti ka shkruar se më 22 shtator 1998, katër luftëtarë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, siç u shpreh ai, u përjetësuan bashkërisht si dëshmorë të lirisë së atdheut tonë.
“Atë ditë, në fshatin Gradinë, Fehmi Lladrovci nga Gllanasella e Drenasit me bashkëshorten e tij Xhevë Krasniqin nga Drenoci i Malishevës, si dhe Fatime Hetemi nga Bistrica e Shalës bashkë me Shefqet Zekën nga Prishtina, ranë dëshmorë duke luftuar përballë forcave armike serbe. Ata po e mbronin popullsinë civile të Drenicës, nga forcat e armatosura të Serbisë që kishin depërtuar në drejtim të Çikatovës dhe Gllanasellës”, shkroi ai.
Kurti u shpreh se ata luftuan deri në vdekje me bindjen se liria e Kosovës do të jetë trofeu i luftës dhe i jetës së tyre.
“Veprimtar i hershëm politik për çfarë kishte mbajtur edhe burg mes viteve 1985 dhe 1991, Fehmi Lladrovci kishte qenë shumë aktiv mes emigrantëve politikë në Gjermani gjatë viteve ’90, deri kur në mes të vitit 1997 ishte kthyer në Kosovë, për ta ndihmuar nga brenda organizimin dhe rezistencën e armatosur. Një njeri me shumë përvojë, bagazh patriotik dhe me integritet moral, Feha, ishte Komandant i Brigadës 114 të UÇK-së, teksa mendohej si njëri nga drejtuesit më të spikatur të kësaj ushtrie në ngritje e sipër”.
“Bashkë me gruan e tij, Xhevë Krasniqin, e diplomuar për letërsi dhe drejtësi, të dy përbënin një çift të përkryer që dashurinë mes tyre, e kishin sublimuar te dashuria për atdheun dhe liria e tij. Në javët e fundit të ofensivës plot operacione të policisë dhe ushtriaë serbe ndaj UÇK-së, në të njëjtën betejë me Fehmiun dhe Xhevën, ranë dëshmorë shoqja e Xhevës, Fatime Hetemi dhe luftëtari i brigadës së komanduar nga Fehmiu, Shefqet Zeka”, shkroi Kurti.