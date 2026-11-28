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Festa e 28 Nëntorit i ka gjetur Nichin, Akilin dhe Fuegon në një situatë të pazakontë brenda shtëpisë së Big Brother.
Tre banorët ndodhen në burgun e improvizuar, pasi janë dënuar nga Vëllai i Madh për shkeljen e rregullave të shtëpisë.
Akili u ndëshkua për shkak të gjuhës së papërshtatshme të përdorur ndaj Antonetës, ndërsa Nichi dhe Fuego për thyerjen e rregullit, pasi kishin hyrë së bashku në banjo.
Se a do ta festojnë ata 28 nëntorin edhe brenda në burg, mbetet të shihet.
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