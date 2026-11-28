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Në kuadër të shënimit të 28 Nëntorit - Ditës së Flamurit, në Memorialin e Dëshmorëve të Kombit në Vrellë të Istogut po mbahen homazhe në nderim të të rënëve për lirinë e vendit.
Në këtë aktivitet po marrin pjesë përfaqësues të Komunës së Istogut dhe të shoqatave të dala nga lufta e UÇK-së, transmeton Klankosova.tv.
Të pranishmit po bëjnë homazhe dhe po vendosin kurora me lule pranë memorialit, duke nderuar sakrificën dhe veprën e dëshmorëve të kombit.
Vlen të përmendet se gjithashtu të pranishëm ishin edhe Policia e Kosovës, Bekë Berisha dhe të tjerë.