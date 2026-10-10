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Sot bëhen 27 vjet nga themelimi i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK).
PDK u formua më 10 tetor të vitit 1999 nga udhëheqësit e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, shumica e të cilëve deri asokohe ishin aktivistë dhe udhëheqës të Lëvizjes Popullore të Kosovës. Në fillim partia kishte emrin Partia për Progres Demokratik e Kosovës, por më vonë e ndërroi emrin në Partia Demokratike e Kosovës.
PDK-ja u bë pjesë e qeverisjes së Kosovës pas zgjedhjeve parlamentare të vitit 2001. Bajram Rexhepi, nga radhët e kësaj partie, u zgjodh kryeministër më 4 mars 2002 dhe e mbajti këtë post deri në dhjetor 2004.
Që nga themelimi, kryetar i Partisë Demokratike të Kosovës deri në vitin 2016 ishte Hashim Thaçi. Por pas marrjes së postit të Presidentit të Kosovës, drejtimi i partisë iu besua Kadri Veselit, i cili u zgjodh edhe Kryetar i Kuvendit të Kosovës.
Pas tij, drejtues të PDK-së ishin edhe Enver Hoxhaj e Memli Krasniqi.
Aktualisht, PDK-ja drejtohet nga Bedri Hamza, i cili u zgjodh kryetar më 17 nëntor 2025, pas dorëheqjes së Krasniqit.