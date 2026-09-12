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Fotografinë që e kishte ruajtur në dollap për 25 vjet, Haki Limaj nga Banja e Malishevës e mori me vete këtë të shtunë.
Me portretin e ish-presidentit Hashim Thaçi në duar, Limaj u nis drejt Prishtinës për të marrë pjesë në Marshin për Liri.
Ai thotë se pret që më 16 shtator, Thaçi dhe krerët e tjerë të UÇK-së të jenë të lirë.
Ai nuk ishte i vetmi qytetar nga Malisheva që mori rrugën drejt kryeqendrës së Kosovës. Qindra malishevas iu bashkuan marshit, ndërsa në mesin e tyre nuk munguan as simbolet në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së, njofton Klankosova.tv.
Nga Malisheva u nisën gjashtë autobusë dhe dhjetëra makina.
Pjesëmarrësit shpresojnë që kjo të jetë hera e fundit që detyrohen të udhëtojnë për të njëjtën arsye.
Nisje të organizuara pati edhe nga qytete të tjera të Dukagjinit.
Detajet në kronikën e përgatitur nga Klan Kosova.