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Ish-kreu i Aleancës, Ramush Haradinaj, ka kujtuar luftëtarin e lirisë, Hajdar Ahmeti, në 23-vjetorin e vdekjes së tij.
Përmes një postimi në Facebook, Haradinaj ka vlerësuar kontributin e Ahmetit në Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës dhe më pas në Policinë e Kosovës.
“Lavdi e përjetshme veprës dhe kujtimit të Hajdar Ahmetit dhe të gjithë atyre që dhanë gjithçka për lirinë e Kosovës”, ka shkruar Haradinaj.
Ai bëri të ditur gjithashtu se ka marrë pjesë në zbulimin e pllakës së Shtabit Lokal të UÇK-së në fshatin Berjah, së bashku me bashkëluftëtarë dhe banorë të kësaj treve.
“Po ashtu, së bashku me bashkëluftëtarë dhe banorë, mora pjesë në zbulimin e pllakës së Shtabit Lokal të UÇK-së të fshatit Berjah, trevë kjo që i doli zot atdheut, duke i dhënë dëshmorë dhe luftëtarë të shquar. Lavdi e përjetshme veprës dhe kujtimit të Hajdar Ahmetit dhe të gjithë atyre që dhanë gjithçka për lirinë e Kosovës”, shkroi Haradinaj./Klankosova.tv