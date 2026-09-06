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Nis punën në orët e para të mëngjesit dhe arrin të përgatisë mbi 20 fli brenda një dite.
Ramize Osmani ka rrëfyer në emisionin “Weekend” në Klan Kosova, për punën e saj me gatimet tradicionale, ku vera, e sidomos korriku dhe gushti, janë periudha më e ngarkuar.
“Korrik-gushti është tepër, tepër, tepër i ngarkuar”, tha Osmani, duke treguar se në këtë punë angazhohet e gjithë familja.
Puna për të nuk ndalet as në ditët e festave!
Madje, për natën e Vitit të Ri ka arritur të përgatisë deri në 22 fli, ndërsa thotë se shpesh detyrohet të refuzojë porosi për shkak të ngarkesës së madhe.
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