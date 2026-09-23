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Një burrë i shpallur fajtor për vrasjen me armë të tre personave gjatë një tentative grabitjeje në një shtëpi në Teksas, në vitin 2005, pritet të ekzekutohet të mërkurën, një javë pasi personi tjetër i dënuar për të njëjtat vrasje u ekzekutua.
Ker’Sean Ramey, 41 vjeç, do t'i jepet injeksion vdekjeprurës në burgun shtetëror në Huntsville, raporton Associated Press, transmeton Klankosova.tv
Ai do të jetë personi i gjashtë i ekzekutuar në Teksas këtë vit, ndërsa tre ekzekutime të tjera janë planifikuar.
Ramey u shpall fajtor nga një juri për vrasje të rëndë dhe u dënua me vdekje për vrasjen e Samuel Roberts, 24 vjeç, Tiffani Peacock, 18 vjeç, dhe Celso Lopez, 38 vjeç.
Të tre u qëlluan në shtëpinë ku jetonin, në qytetin e vogël Edna, rreth 160 kilometra në jugperëndim të Houstonit.
Sipas dokumenteve gjyqësore, Ramey dhe LeJames Norman besonin se në shtëpi kishte kokainë dhe kishin planifikuar ta vidhnin atë.
Ata nuk gjetën drogë dhe vranë tre personat që ndodheshin në banesë. Viktimat jetonin përballë shtëpisë së Normanit.
Rreth një vit pasi dëshmoi në gjyqin e Rameyt, Norman u deklarua fajtor për vrasje të rëndë dhe një juri e dënoi me vdekje. /Klankosova.tv