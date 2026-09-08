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Një barrierë prej rreth 200 kilometrash tashmë ndan pjesë të kufirit lindor të Finlandës me Rusinë, në një nga masat më të rëndësishme të Helsinkit për forcimin e kontrollit kufitar dhe parandalimin e kalimeve të paligjshme.
Gardhi është ndërtuar në seksione të ndryshme përgjatë kufirit 1,340 kilometra të gjatë me Rusinë. Në pjesët më të ekspozuara, barriera arrin një lartësi prej rreth 4.5 metrash dhe është pajisur me kamera, sensorë dhe tela me gjemba.
Autoritetet finlandeze e konsiderojnë gardhin pjesë të një sistemi më të gjerë të mbikëqyrjes dhe kontrollit të kufirit, veçanërisht në një kohë kur tensionet me Rusinë mbeten të larta, shkruajnë mediat ndërkombëtare transmeton Klankosova.tv.
Finlanda e mbylli kufirin tokësor me Rusinë në dhjetor të vitit 2023, pasi më shumë se 1,300 emigrantë mbërritën në pikat kufitare pa viza ose dokumentacionin e nevojshëm. Megjithëse situata është qetësuar ndjeshëm dhe aktualisht raportohen vetëm raste të izoluara të kalimeve të paligjshme, autoritetet në Helsinki vazhdojnë të jenë në gatishmëri.
“Sot, situata është e qetë, por e tensionuar dhe ne nuk e dimë vërtet se çfarë na pret nesër”, deklaroi ministrja e Brendshme e Finlandës, Mari Rantanen, për AFP.
Rantanen foli pranë pikës kufitare të Nuijamaa, në juglindje të Finlandës, e cila mbetet e mbyllur prej afro tre vitesh.
“Gjërat mund të ndryshojnë shumë shpejt, kështu që ne duhet të jemi plotësisht të përgatitur”, shtoi ajo.
Sipas ministres finlandeze, barriera nuk shërben vetëm si pengesë fizike, por është pjesë e një sistemi të avancuar për monitorimin e kufirit.
“Kjo është pjesë e sistemit tonë të sigurisë kufitare dhe na ndihmon me mbikëqyrjen, por gjithashtu na lejon, nëse është e nevojshme, të parandalojmë njerëzit të hyjnë në territorin finlandez”, tha Rantanen.
Helsinki akuzoi Moskën për “luftë hibride”
Vendimi për forcimin e kufirit erdhi pasi autoritetet finlandeze akuzuan Moskën, në vitin 2023, se po përdorte emigracionin si pjesë të një “lufte hibride”, duke lehtësuar ardhjen e shtetasve të vendeve të treta drejt kufirit finlandez.
Kremlini i ka mohuar këto akuza.
Forcimi i kufirit është pjesë e një ndryshimi më të gjerë në politikën e sigurisë së Finlandës. Pas dekadash të një politike të mosangazhimit ushtarak, vendi u bë anëtar i NATO-s në prill 2023, pas pushtimit rus të Ukrainës.
Finlanda nuk është i vetmi vend në rajon që ka ndërmarrë masa të tilla. Letonia, Lituania dhe Polonia kanë ndërtuar gjithashtu gardhe dhe barriera përgjatë kufijve të tyre me Bjellorusinë, ndërsa Estonia ka forcuar mbrojtjen kufitare përgjatë kufirit me Rusinë.
Për Helsinkin, gardhi 200-kilometërsh është një tjetër shtresë mbrojtjeje në një kufi që, për shkak të tensioneve me Moskën, është shndërruar në një nga pikat më të ndjeshme të sigurisë në Evropën Veriore.