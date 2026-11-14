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Një aksident me pasojë vdekjen e një 65-vjeçari është regjistruar pasditen e sotme në aksin rrugor Fushë-Krujë–Thumanë.
Një automjet, me drejtues një 19-vjeçar, ka përplasur këmbësorin, i cili për shkak të plagëve të marra ka ndërruar jetë, transmeton klankosova.tv
Sipas Top Channel, drejtuesi i mjetit është shoqëruar në Komisariat, ndërsa grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit.
Njoftimi i policisë:
Rreth orës 14:10, në aksin rrugor “Fushë-Krujë–Thumanë”, automjeti me drejtues shtetasin F. B., rreth 19 vjeç, ka aksidentuar këmbësorin, shtetasin P. F., rreth 65 vjeç, i cili si pasojë ka ndërruar jetë.
Drejtuesi i automjetit është shoqëruar në Komisariat për veprime të mëtejshme procedurale.
Grupi hetimor vijon punën për sqarimin e rrethanave të aksidentit.