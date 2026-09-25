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Ministri i Drejtësisë i Turqisë, Akın Gürlek, ka njoftuar se është zhvilluar vala e dytë e operacionit në kuadër të hetimeve për vdekjen e politikanit Muhsin Yazıcıoğlu dhe personave që ndodheshin me të në helikopterin që u rrëzua para disa vitesh.
Gürlek bëri të ditur se, ndaj 47 të dyshuarve janë nisur procedura ligjore, nën dyshimet se, në kuadër të aktiviteteve të FETÖ/PDY-së, kanë marrë pjesë në veprën e vrasjes së qëllimshme të planifikuar dhe kanë kryer vepra të ndryshme penale me qëllim pengimin e zbardhjes së ngjarjes.
Operacioni është zhvilluar njëkohësisht në 16 provinca, me kontrolle dhe sekuestrime në 45 adresa.
Deri tani, 33 të dyshuar janë arrestuar, ndërsa 10 të tjerë janë konstatuar se ndodhen në burg. Për katër të dyshuarit që janë në arrati vijojnë përpjekjet për kapjen e tyre, raporton CNN Turk, transmeton Klankosova.tv
“Pavarësisht se sa kohë ka kaluar, do ta vazhdojmë me vendosmëri hetimin për zbardhjen e së vërtetës materiale dhe përballjen e përgjegjësve me drejtësinë”, ka deklaruar Gürlek.
“Drejtësia, herët ose vonë, do të vihet patjetër në vend”, ka përfunduar ai. /Klankosova.tv