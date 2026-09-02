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Një këmbësor ka humbur jetën si pasojë e një aksidenti trafiku në rrugën Ferizaj-Prishtinë, më saktësisht në Veternik.
Zëdhënësja e Policisë së Kosovës për Rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti, ka konfirmuar për Klankosova.tv se aksidenti ka ndodhur rreth orës 15:30.
Në aksident janë përfshirë një automjet dhe një këmbësor.
Vdekja e viktimës është konstatuar nga ekipi mjekësor në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës (QKUK).
Sot rreth orës 15:30, kemi pranuar informatën se në rrugën Ferizaj- Prishtinë, ka ndodhur një aksident trafiku. Në këtë aksident ka qenë i përfshirë një automjet dhe një këmbësor. Si pasojë e aksidentit këmbësori ka vdekur. Vdekja e viktimës është konstatuar nga ekipi mjekësor në QKUK" ka thënë Ahmeti për Klankosova.tv.