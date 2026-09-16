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16 shtatori shënon ditën më të rëndësishme të procesit gjyqësor ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në Hagë.
Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi e Rexhep Selimi, sot me fillim nga ora 10:00 do të jenë para Dhomave të Specializuara të Kosovës, në seancën ku pritet të shpallet verdikti përfundimtar lidhur me akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit gjatë luftës në Kosovë.
Për të sjellë të gjitha zhvillimet nga beteja e fundit e UÇK-së, Klan Kosova do të nisë një transmetim special që nga ora 07:00.