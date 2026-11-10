Lajmet e fundit
Avokatja e familjes së Diana Kastratit, Miranda Haxhiu, dhe babai i saj, Gëzim Kastrati, kanë kërkuar zbardhjen e vrasjes së 27-vjeçares dhe vënien e drejtësisë në vend, pas nisjes së procesit gjyqësor ndaj të akuzuarit Adnan Jashari, 15 vjet pas kryerjes së krimit.
Në një prononcim për media pas seancës në Gjykatën Themelore në Prishtinë, Haxhiu e ka cilësuar procesin si të vonuar, ndërsa ka thënë se do ta përcjellin çdo hap të procedurës. Ajo ka kërkuar gjithashtu që institucionet e drejtësisë të sigurojnë edhe prezencën e të pandehurit në këtë proces, i cili po zhvillohet në mungesë.
“Pas 15 vitesh filloi procesi gjyqësor për vrasjen e Diana Kastratit. Ky proces është proces i vonuar, por ne jemi duke pritur drejtësinë nga organet e drejtësisë së Republikës së Kosovës, andaj sot jemi këtu në mbështetjen profesionale për familjen e të dëmtuarës të viktimës, Diana Kastrati, andaj presim që ky proces të zbardhë këtë vrasje tragjike, e cila ka shkaktuar dhimbje jo vetëm për familjen e Diana Kastratit, por dhimbje për të gjitha familjet e viktimave që sot përballen me këto raste të dhunës dhe raste të cilat janë në rritje e sipër në Republikën e Kosovës. Andaj ne i kemi ofruar mbështetjen tonë profesionale familjes së Diana Kastratit për këtë rast dhe do e ndjekim çdo hap këtë procedurë. Ky gjykim do të zhvillohet në mungesë dhe presim nga drejtësia e Kosovës që të sigurojë edhe prezencën e të pandehurit në këtë procedurë”, tha ajo.
Kurse, babai i Diana Kastratit, Gëzim Kastrati, ka thënë se familja shpreson që procesi të marrë epilogun e merituar, duke theksuar se 15 vjetët e pritjes kanë qenë periudhë e vështirë për familjen dhe të gjithë ata që janë prekur nga rasti.
“Siç e tha edhe avokatja, ky rast pas 15 viteve është një drejtësi e vonuar, por besojmë dhe shpresojmë se do ta marrë epilogun e merituar për të gjitha këto vite, për të gjitha këto vuajtje, për gjithë shkaktarët e vuajtjeve familjare, shoqërisë, vendit të punës, dhe juve si media dhe institucioneve që këta tentojnë të japin drejtësi”, tha ai.
Kastrati ka folur edhe për rastet e vrasjeve të grave në Kosovë, duke thënë se nuk dëshiron të bëjë krahasime mes viktimave, por ka kërkuar që të trajtohen edhe rastet e tjera dhe të mos anashkalohet përgjegjësia e zyrtarëve institucionalë, raporton EO, transmeton Klankosova.tv.
Adnon Jashari akuzohet për vrasjen e ish-bashkëshortes së tij, Diana Kastrati, e cila u vra më 18 maj 2011 në Prishtinë, në moshën 27-vjeçare, teksa po shkonte në fakultet.
I akuzuari ndodhet në arrati, ndërsa gjykimi ndaj tij po zhvillohet në mungesë.