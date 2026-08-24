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15-vjeçarja Nastia ka mbijetuar pas disa operacioneve të rënda, pas një aksidenti tragjik në Gjermani.
Ajo është ende në gjendje të dobët, por ka rifituar vetëdijen.
Për ditë të tëra, Nastia nuk e dinte se dy shokë të saj të klasës kishin humbur jetën në aksident, shkruajnë mediat gjermane, transmeton Klankosova.tv.
Të rinjtë po udhëtonin në një veturë të tejmbushur, gjatë një udhëtimi të ndaluar, kur ndodhi aksidenti fatal.
Babai i Nastias u përball me momentin e vështirë për t’ia treguar vajzës në spital se dy miqtë e saj nuk jetojnë më.
Ndërkohë, hetimet për aksidentin po vazhdojnë dhe janë bërë të ditura detaje të reja rreth ngjarjes tragjike.