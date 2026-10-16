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Prej sot Kosova ka një rekordmene botërore në dy disiplina në sportin e peshëngritjes dhe tri medalje të arta për të reja (junior). Është garuesja Emily Ibanez Guerrero, e cila sot shkëlqeu në Kampionatin Evropian për junior dhe U-23 që po mbahet në Durrës të Shqipërisë.
Falë nënshtetësisë së nënës së saj, Abigail Guerrero, Emily Ibanez, debutoi sot për vendin tonë dhe fitoi tri medalje të arta në disiplinat e shkëputjes, shkëputje e shtytje dhe në total, grupmosha junior, kategoria deri 69 kg, transmeton Klankosova.tv.
Në shkëputje ngriti 103 kg, ndërsa në shkëputje e shtytje 128 kg.
Në sportin e peshëngritjes medalja e tretë vjen nga grumbullimi i pikëve në të dyja disiplinat. Emily grumbulloi 231 pikë dhe i takoi medalja e tretë.
Guerrero është vetëm 15-vjeçare me prejardhje nga Kuba. Deri më tani ka garuar për Kanadanë.
Babai i saj është Ciro Luis Ibanez Goicoechea, që njëherit është edhe trajner i Kianoush Rostamit, peshëngritësit që fitoi dy medalje të argjendta për Kosovën në Lojërat Mesdhetare Taranto 2026.
I pranishëm në sallë ishte edhe presidenti i Federatës Evropiane të Peshëngritjes, Dr. Astrit Hasani, i cili ia ndau medaljen e tretë Emily Ibanezit.
Në të njëjtin Evropian, për Kosovën do të garojë edhe djali tjetër i trajnerit Ibanez Goicoechea, Brayan Guerrero Ibanez.