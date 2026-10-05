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Një 15-vjeçar ka humbur dorën gjatë një përleshjeje mes policisë dhe protestuesve pranë një shkolle në Francë, ka bërë të ditur një zyrtar, ndërsa protestat e nxënësve po vazhdojnë në të gjithë vendin.
Incidenti, i cilësuar si “shumë serioz”, ka ndodhur të hënën në mëngjes në qytetin Lens, në verilindje të Francës, sipas prefektit të Pas-de-Calais, François-Xavier Lauch.
“Jeta e nxënësit nuk është në rrezik”, tha ai, duke shtuar se adoleshenti u dërgua “shumë shpejt” në një spital aty pranë, shkruan BBC, transmeton Klankosova.tv.
Rreth 500 shkolla në të gjithë Francën u mbyllën pjesërisht ose plotësisht të hënën, në kuadër të protestave të nxënësve për gjendjen e objekteve shkollore dhe mungesën e stafit. Protestat ditët e fundit kanë çuar edhe në përplasje me policinë.
Mediat franceze kanë raportuar versione të ndryshme për mënyrën se si 15-vjeçari pësoi lëndimin.
Gazeta rajonale “La Voix Du Nord” raportoi se ai humbi dorën pasi mori një granatë trullosëse të policisë.
I pyetur për incidentin, kryetari i Lensit, Sylvain Robert, tha se rrethanat ende duhet të sqarohen.
“Si ju, edhe shumë të tjerë, kam parë disa video që tregojnë pasojat e incidentit. Por nuk kam parë se si është organizuar operacioni, qoftë nga policia apo nga nxënësit”, tha ai për mediat franceze.