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Artistë, gazetarë, të rinj e të moshuar janë bërë bashkë në shesh, duke përsëritur kërkesën për miratimin e ligjit.
Në kuadër të qëndrimit të tyre prej 15 netësh në shesh, organizatorët kanë përcjellë të njëjtin mesazh “Voto ligjin!”, transmeton Klankosova.tv.
Ata thonë se kërkesa e tyre mbetet e pandryshuar dhe se do të vazhdojnë të këmbëngulin për realizimin e saj.
“Artistë, gazetarë, të rinj e të moshuar. Të gjithë bashkë. Me këmbëngulje. Me dinjitet. Me UÇK-në në zemër”, thuhet në mesazhin e platformës “Jo në emrin tim!”.