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Lahi Brahimaj, ish-i akuzuar nga Tribunali i Hagës, ka rrëfyer për situatën e 14 viteve më parë, kur ishte marrë vendimi që ai bashkë me Ramush Haradinajn dhe të tjerët të shpallen i pafajshëm për krime lufte.
Në Info Magazine në Klan Kosova, ai ka kujtuar 29 nëntorin e para 14 viteve.
Ai ka rrëfyer për qëndrimin në paraburgim, për akuzat, si dhe për ditën kur ishte shpallur aktgjykimi ndaj tyre.
Brahimaj ka thënë se ishte një proces maratonik në Hagë, që zgjati për rreth 8 vjet.
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