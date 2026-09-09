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Ilirdon Rexhepi, themelues i OJQ-së “Llogaritari”, ishte pjesë e Komisionit të Jashtëm për përzgjedhjen e përfituesve nga thirrja e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit për projektet në fushën e rinisë për vitin 2026.
Pavarësisht kësaj, OJQ-ja e tij u shpall përfituese e 8 mijë e 300 eurove.
Në të njëjtën listë figuronte edhe organizata “NexUs”, e themeluar nga bashkëshortja e tij, Florentina Millaku-Rexhepi, e cila përfitoi 5 mijë e 900 euro.
Në total, që të dyja organizatat e çiftit përfituan 14 mijë e 200 euro, duke ngritur dyshime për konflikt interesi.
Ministria ka deklaruar se Rexhepi e kishte njoftuar komisionin për lidhjen e tij me OJQ-në “Llogaritari” dhe, për këtë arsye, nuk kishte marrë pjesë në vlerësimin e saj.
Megjithatë, sipas Ministrisë, komisioni nuk kishte qenë në dijeni për lidhjen familjare të Rexhepit me organizatën “NexUs”. Ministria ka thënë se do ta verifikojë rastin dhe, nëse konstatohet konflikt interesi, organizata do të përjashtohet nga lista e përfituesve.
Ndërkohë, Rexhepi i ka thënë KIKS Kosovës se kishte deklaruar edhe lidhjen familjare me bashkëshorten. Kjo bie ndesh me deklarimin e Ministrisë se një informacion i tillë nuk ishte bërë i ditur paraprakisht.
KIKS Kosova ka tentuar që të marrë një përgjigje edhe nga Florentina Millaku-Rexhepi, por ajo nuk i është përgjigjur telefonatave dhe as kërkesës për përgjigje me shkrim.
Rasti tashmë është dërguar për shqyrtim edhe në Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit.
Drejtori i kësaj agjencie Yll Buleshkaj ka konfirmuar se Agjencia ka pranuar kërkesën nga Ministria dhe do të shqyrtojë faktet për të përcaktuar nëse në këtë rast ka pasur konflikt interesi.